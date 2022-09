La NASA lance un nouveau jeu gratuit sur Xbox

Ce n'est pas la première fois que la NASA propose son propre jeu vidéo : l'agence spatiale américaine avait déjà diffusé To The Moon and Beyond en début d'année sur Xbox.

L'agence gouvernementale américaine annonce désormais Space Science Investigations, un jeu qui se veut éducatif et plonge le joueur dans la Station Spatiale Internationale. Il sera donc question de se déplacer en état de micropesanteur et de découvrir la station et en quelque sorte, la vie des astronautes envoyés dans cette boite de métal à 400 km au-dessus de la Terre.

Le jeu est l'occasion de découvrir les effets de la micropesanteur sur le corps humain et de comprendre comment la NASA travaille à améliorer la vie des scientifiques présents dans la station. Un volet particulier sur les effets de la micropesanteur sur le cerveau est proposé, et les effets que cela peut apporter sur la vision des astronautes.

Point intéressant, le titre permet d'obtenir plus de 1000G de succès Xbox pour environ 30 min de jeu, parfait pour les joueurs qui souhaitent booster leur gamerscore.