La Nasa repousse le retour d'Américains sur la Lune

Dans le cadre du programme Artemis, la Nasa prépare le retour de deux astronautes américains à la surface de la Lune, dont la première femme.

Artemis I sera un vol d'essai sans équipage à bord du nouvel engin spatial Orion propulsé par le lanceur Space Launch System (SLS) avec un décollage qui pourrait avoir lieu en février 2022. Artemis II sera ensuite le premier vol d'essai habité d'Orion.

Artemis I et II seront des missions autour de la Lune, tandis que Artemis III sera la fameuse mission à la surface de la Lune avec l'éventuel appui d'une station orbitale lunaire Gateway pour un amarrage et du moins un atterrisseur lunaire dont la construction incombe à SpaceX.

Donald Trump avait pour ainsi dire fait le forcing pour un objectif 2024 avec Artemis III… qui était bel et bien illusoire.

Avant Donald Trump, la Nasa envisageait 2028

" Retourner sur la Lune aussi rapidement et en toute sécurité que possible est une priorité de l'agence. Cependant, avec le récent procès (ndlr : la plainte rejetée de Blue Origin pour l'unique choix de SpaceX) et d'autres facteurs (ndlr : pandémie de Covid-19, fonds alloués pour le contrat d'alunisseur…), le premier atterrissage humain sous Artemis n'aura probablement pas lieu avant 2025 au plus tôt ", a déclaré Bill Nelson.

Nommé par le président américain Joe Biden, l'administrateur de l'Agence spatiale américaine a ajouté que la date de 2024 fixée par l'administration Trump n'était de toute manière pas " techniquement faisable. " La disponibilité de combinaisons spatiales adaptées pèse aussi dans la balance.

Bill Nelson a par ailleurs indiqué que le coût de développement du vaisseau spatial Orion s'élève désormais à 9,3 milliards de dollars depuis 2012 jusqu'au premier vol avec équipage avec Artemis II.