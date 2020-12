La NASA présente les astronautes qui iront sur la Lune

La NASA compte bien envoyer des femmes et des hommes sur la Lune dès 2024 au fil du programme Artemis. Pour la première fois depuis 1972, un humain retournera poser le pied sur la Lune, et première historique : ce devrait être une femme.

L'agence spatiale américaine a ainsi présenté les 18 astronautes sélectionnés pour la mission : 9 femmes et 9 hommes. Un binôme sera constitué pour aller poser le pied sur la Lune et c'est une femme qui sera la première à poser le pied sur notre satellite naturel, qui n'a pas vu un seul humain depuis 1972.

La liste compte quelques noms bien connus dans l'aérospatiale : Stéphanie Wilson ou encore Christina Koch qui détient le record du temps passé pour une femme dans l'espace. On retrouve également quelques astronautes plus novices... La NASA espère pouvoir débuter rapidement la construction d'une base lunaire qui servira de point de départ pour des missions plus lointaines à l'avenir.

La liste complète est accessible sur le site de la NASA.