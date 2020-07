NASA : le nouveau rover, Perseverance recherche de la vie ancienne sur la planète rouge

Le rover, qui s'est mis en orbite jeudi à 7h50 HE, est conçu pour étudier la géologie et le climat de Mars. La NASA a déclaré que la mission et ses découvertes ultérieures pourraient jeter les bases d'une éventuelle exploration humaine de la planète rouge.

Le Perseverance est chargé de sept instruments scientifiques pour explorer le paysage martien et évaluer si la planète n’a jamais pu maintenir la vie. Le rover à six roues transporte également un petit hélicoptère, baptisé Ingenuity, pour effectuer des vols d'essai expérimentaux dans la mince atmosphère de Mars, qui, en cas de succès, marqueraient une étape importante dans le vol motorisé. Le rover Perseverance a été lancé à bord d'une fusée Atlas V depuis la base aérienne de Cap Canaveral en Floride. En règle générale, les foules se rassemblent le long des plages près de Cap Canaveral pour assister aux lancements de la NASA, mais en raison de la pandémie de coronavirus, l'agence a encouragé les fans de l'espace à rester chez eux et à participer virtuellement, en particulier alors que de nouvelles infections continuent d'augmenter en Floride et dans tout le pays.

La NASA avait une fenêtre de lancement étroite de 20 jours pendant laquelle les orbites de la Terre et de Mars sont alignées de manière optimale. Si la mission avait été retardée au-delà de cela, à cause de la pandémie ou autrement, l'agence aurait dû attendre "quelques années" pour la prochaine opportunité. Le Perseverance de la NASA met fin à une série de missions sur Mars. Le rover était le troisième vaisseau spatial à se lancer sur la planète rouge ce mois-ci. La mission chinoise Tianwen-1, qui comprend un orbiteur, un atterrisseur et un rover Mars, a décollé le 23 juillet. Et les Émirats arabes unis ont lancé avec succès un orbiteur nommé Hope to Mars à bord d'une fusée japonaise le 20 juillet. Les trois missions devraient atteindre Mars au début de l'année prochaine.

Le vaisseau spatial Perseverance passera maintenant environ 6 mois et demi à naviguer dans l'espace avant d'essayer d'atterrir sur la surface martienne le 18 février. Le rover devrait atterrir dans le cratère de Jezero, un site qui était autrefois un ancien delta du fleuve. Les observations satellitaires des minéraux argileux de la région suggèrent qu'elle a été inondée d'eau il y a plus de 3,5 milliards d'années, ce qui en fait un site intrigant pour rechercher des signes de la vie microbienne ancienne. Perseverance est équipé d'un radar pénétrant dans le sol pour examiner la géologie du cratère, d'instruments pour étudier la composition chimique et la minéralogie de l'environnement rocheux du rover et d'un laser ultraviolet pour cartographier les composés organiques du site