NAVEE N65 : la trottinette électrique surpuissante à petit prix

Aujourd'hui, on met en avant la trottinette électrique NAVEE N65. Cette dernière est équipée de deux roues pneumatiques de 10" x 3". Elle est propulsée par un moteur de 500 W de haute qualité fournissant une puissance stable et puissante qui nous permet de prendre des pentes avec 25 % d'inclinaison et de profiter d'une vitesse maximale de 32 km/h.

La trottinette possède aussi un frein avant et arrière qui offre un meilleur contrôle du freinage. Elle est dotée d'un écran affichant la vitesse en cours, le nombre de kilomètres parcourus, mais aussi l'état de la batterie. Cette dernière, de 12,5 Ah, prend en charge une autonomie de 65 km maximum. La structure de la trottinette permet de supporter un poids de 120 kg.

Sur le site Geekbuying vous trouverez la trottinette électrique NAVEE N65 au tarif réduit de 602 € au lieu de 885€ avec le code NNNFR001 et la livraison gratuite depuis la Pologne en 2 à 7 jours.

D'autres promotions sont aussi disponibles comme des écouteurs, des aspirateurs ou encore des consoles rétrogaming.



