Aujourd'hui, la TV LG OLED55B1 passe sous la barre des 1000 € sur le site de Rueducommerce.

La télévision est dotée d'une dalle OLED de 55" (139cm) avec une définition de 3840 x 2160 px et un taux de rafraichissement de 100 Hz. Elle est accompagnée des technologies HDR10, Dolby Vision IQ et HGIG permettant d'afficher des noirs intenses et profonds et des images d'un grand réalisme.

Elle est parfaite pour jouer aux jeux vidéo avec son taux de rafraichissement mais aussi les technologies VRR Nvidia G-Sync et AMD FreeSync qui éliminent tout décalage d'images. Elle est équipée de quatre ports HDMI, de trois ports USB et d'une sortie audio numérique.

Sur Rueducommerce, la TV LG OLED55B1 est au prix de 999 € au lieu de 1299 € avec la livraison gratuite .



Voici notre sélection des meilleurs bons plans de la journée :

Smartphone

PC portable

DELL G15 à 836 € au lieu de 930 € chez LDLC (15,6", i5, 8 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3050)





RAM

Souris

Son



D'autres bons plans sont aussi disponibles sur notre site comme notre trio de bons plans de la journée avec la souris HP Spectre 700, le casque Logitech G635 ou la barre de son Sony ou encore un Noël de rêve chez AliExpress avec une livraison sous 10 jours !