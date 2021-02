Navigateur Edge Legacy : Microsoft en finira le 13 avril prochain

Microsoft va définitivement enterrer son navigateur Edge Legacy, et cela se passera en avril.

À compter du 13 avril, que vous le vouliez ou non, Microsoft en aura définitivement terminé avec son navigateur Edge Legacy, celui lancé comme un élément essentiel de Windows 10.

Petit retour en arrière : lors du lancement de Windows 10, on voyait disparaitre le navigateur Internet Explorer au profit d'une toute nouvelle génération de logiciel : Edge.

Et comme pour Windows 10 en lui-même, Microsoft a tout fait pour imposer Edge aux utilisateurs, à part le rendre véritablement performant, intéressant et évolutif... Une seule issue était donc possible : Edge a été un échec immédiat pour la marque qui n'a pas souhaité se calquer sur les navigateurs modernes, notamment au niveau de la prise en charge de plug-ins.

Finalement, ce n'est que récemment que Microsoft a retravaillé son navigateur pour l'articuler autour d'un coeur Chromium, lui ouvrant la porte aux plug-ins et autres améliorations diverses.

Et si jusqu'ici la version originale de Microsoft Edge, repabtisée Legacy, était toujours proposée et soutenue par la marque, tout cela se terminera donc le 13 avril.

A cette date, Microsoft déploiera un correctif de sécurité à destination de Windows 10 et, si l'utilisateur dispose d'Edge Legacy sur sa machine, ce dernier sera désinstallé et une procédure d'installation d'Edge Chromium sera lancée. D'ailleurs, l'installation d'Edge Chromium sera forcée si l'utilisateur n'en dispose pas déjà.

Si vous êtes encore sur Windows 8.1 ou Windows 7, vous pourrez continuer à utiliser Edge Legacy, à vos risques et périls toutefois.