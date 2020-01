Le navigateur Internet le plus utilisé en 2019 est ...

Chaque jour, des milliards d'utilisateurs effectuent des recherches en ligne, et PreciseSecurity.com nous indique quel est le navigateur qui est le plus utilisé à travers le monde.

Sans grande surprise, PreciseSecurity.com nous partage le bilan 2019 des navigateurs Internet, et c'est bel et bien Google Chrome qui reste très largement devant en termes de popularité.

Au fil des années, Google a réussi à imposer son navigateur, chassant la concurrence assez facilement jusqu'à assurer une domination quasi sans partage. L'explosion du mobile aura été un facteur de progression important pour Google Chrome, installé par défaut dans les milliards de smartphones Android diffusés dans le monde ainsi que les tablettes.

L'écosystème de Google séduit les utilisateurs par son aspect ergonomique et large dans ses applications, renforçant un peu plus l'usage de Chrome auprès des utilisateurs.

Cela permet à Google de disposer du navigateur Internet le plus utilisé dans le monde, mais également du service Mail le plus populaire avec Gmail mais également du service de géolocalisation le plus utilisé de la planète avec Maps.

Chrome pour Android représente à lui tout seul 33.14% de parts de marché, suivi de Chrome 78 avec 23.71%. En troisième position, on retrouve Safari pour iPhone avec 11.01% puis Firefox 70 qui s'effondre avec seulement 3.15%. Chose étonnante, Samasung Internet 10.1 s'offre la 6e place avec 2.21% de parts de marché quand Edge 18 stagne à 1.76%.

En fonction des continents, l'usage des services est bien différent : on trouve un équilibre quasi parfait entre Chrome Android, Chrome 78 et Safari iPhone en Amérique du Nord, tandis que les deux Chrome s'offrent presque 60% du marché en Europe tout en laissant à peine plus de 10% à Safari. Enfin en Asie, 63% du marché revient à Chrome contre 7% à peine pour Safari.

Sur l'année 2019, on constate un recul net de Firefox et Internet Explorer et pour cause : désormais plus de la moitié de la fréquentation sur Internet se fait depuis un mobile, des plateformes sur lesquelles l'installation de navigateurs tiers implique une étape supplémentaire pour l'utilisateur.