NBA 2K21 force de la publicité pendant le chargement des parties

NBA 2K21 est sous le feu des critiques : le jeu impose des spots publicitaires pendant certains temps de chargement. Petit problème : il n'est pas possible de passer ces spots.

2K Games profite certainement des dernières heures des temps de chargement des jeux sur console pour rentabiliser au maximum son dernier jeu en date : NBA 2K21, quitte à s'attirer les foudres des joueurs.

L'éditeur a ainsi fait le choix d'intégrer des spots publicitaires, notamment pour l'Oculus Quest 2 dans les écrans pré-match. Il est impossible pour le joueur de passer le spot qui doit être visionné dans son intégralité avant que le jeu ne se lance.

Au total, ce sont ainsi 15 secondes de publicité qui sont imposées au joueur, que le chargement de la partie soit terminé ou non...

L'éditeur n'en est pas à son coup d'essai et avait déjà profité d'un système similaire dans le volet précédent. Les joueurs avaient alors déjà critiqué la chose... La situation est d'autant plus difficile à accepter que le jeu est proposé au prix fort et ne bénéficie d'aucune réduction pour l'intégration de ces spots.