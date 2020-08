NBA 2K21 s'offre une démo gratuite et une nouvelle bande annonce

2K Games a publié hier la version de démonstration de NBA 2K21, le jeu de simulation de basketball qui souhaite s'imposer comme la référence sur le marché.

Il devient suffisamment rare de voir des versions de démonstration de gros titres pour souligner l'annonce. La démo proposera ainsi aux joueurs d'essayer quelques-unes des nouveautés de cette version 21 du titre. Il sera ainsi possible de créer son joueur de A à Z en définissant le poste, les attributs et l'apparence de ce dernier, et il sera possible de transférer le joueur créé dans la démo vers le jeu complet à sa sortie.

2KGames annonce que suite aux perturbations de la saison de NBA 2020-21, le jeu intégrera une mise à jour des ratings des joueurs à son lancement pour rester au plus proche des performances des joueurs sur la saison.

L'éditeur devrait par ailleurs prendre la parole prochainement pour en dire davantage sur le mode "MA CARRIÈRE". Le titre sortira le 4 septembre prochain sur la génération actuelle de consoles.