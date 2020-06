Nearby Share : Android 11 va faciliter l'échange de fichiers entre Android et ordinateurs

Le transfert de fichiers entre smartphone et PC devrait devenir beaucoup plus simple sur Android grâce à une nouvelle technologie développée par Google.

Google travaille actuellement au développement d'un équivalent au système AirDrop d'Apple pour son écosystème Android avec la capacité de réaliser des échanges de fichiers simplement entre smartphones et ordinateurs.

C'est au coeur d'Android 11 que l'on devrait retrouver cette fonctionnalité que la marque a baptisée Nearby Share. L'idée est de faciliter grandement les échanges entre smartphone et ordinateur, ou d'un smartphone à l'autre peu importe leur marque ou surcouche logicielle.

XDA Developers a repéré quelques lignes de codes au sein de Chromium qui mettent en avant le système de communication entre Android et un ordinateur. C'est le navigateur Chrome qui se chargera ainsi de faire le relais entre les différentes plateformes : on devrait ainsi, grâce à la synchronisation des comptes Google, pouvoir repérer les instances du navigateur Chrome et envoyer des fichiers en passant par un plug-in spécifique.