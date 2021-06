Need For Speed : Electronic Arts abandonne et fait disparaitre plusieurs anciens titres

Electronic Arts vient de faire un choix drastique : abandonner et faire disparaitre des boutiques en ligne certains épisodes de Need For Speed.

Electronic Arts vient de faire un peu de ménage dans son catalogue de titres. L'éditeur avait déjà relégué la franchise Need for Speed au second plan en repoussant la sortie du prochain épisode pour se laisser davantage de ressources au développement du nouveau Battlefield.

Depuis 2019 et Need for Speed : Heat ayant reçu un accueil mitigé, Electronic Arts a remis la licence entre les mains de Criterion Games, avec toutefois l'objectif de se focaliser en priorité sur Battlefield.

Et depuis ce début de semaine, on a vu disparaitre certains épisodes de Need for Speed des boutiques en ligne. Plus la peine ainsi de chercher à mettre la main sur Need for Speed Carbon, Undercover, Shift, Shift 2: Unleashed, ou encore The Run. Ces épisodes sortis entre 2006 et 2011 ne sont plus vendus en ligne, et les boutiques intégrées au sein de ces jeux ont également fermé leurs portes.

Prochainement, ce sont les serveurs des jeux cités qui fermeront également. Le mode online des jeux sera maintenu jusqu'au 31 aout 2021 avant de tirer sa révérence. Passé cette date, les joueurs n'auront plus d'autre choix que de se limiter aux parties hors ligne.