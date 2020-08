Netflix : 30 jours d'essai à 0,05€ , 0,99€ ou 3,99€

0,05€, 0.99€ ou 3,99€ : quel prix êtes vous prêt à payer pour tester Netflix pendant 1 mois ? Il semblerait que la plateforme se pose également la question.

Au mois de février dernier, Netflix mettait un terme à sa traditionnelle offre gratuite pendant 1 mois qui visait à faire découvrir son service. Il était donc nécessaire de souscrire au tarif plein pour jeter un oeil au catalogue pendant 30 jours avant d'annuler son abonnement, Netflix proposait toutefois une option d'essai de 7 jours satisfait ou remboursé.

Netflix avait relancé l'offre d'essai gratuite auprès de certains internautes, avec des durées variables : 30, 21 ou même 7 jours... Preuve que la marque cherche toujours la bonne formule...

Et désormais, on voit l'offre d'essai revenir sous la forme d'une formule payante... Et là encore, le prix varie d'un utilisateur à l'autre. Les plus chanceux pourront ainsi profiter de 30 jours d'accès à 0,05€, d'autres pourront en profiter pour 0,99€ ou même 3,99€, sans qu'aucune explication ne soit fournie quant à ces disparités.

De notre côté, nous avons mené quelques tests avec des résultats surprenants : sous Chrome et Firefox, y compris en mode incognito, aucune offre d'essai ne nous était proposée. Sous Opéra, Netflix nous proposait immédiatement une offre d'essai à 0.05€ tandis que sous Microsoft Edge tout comme Chrome Canary, l'offre était gratuite... Sur le navigateur Brave, Netflix nous proposait également 30 jours de test pour 0,99€.