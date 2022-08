Deux cadres de Snap débauchés par Netflix pour son abonnement avec pub

Netflix débauche des responsables pour sa nouvelle stratégie publicitaire. Ils sont en provenance de Snap Inc. (Snapchat).

À la fin du mois de septembre prochain, Jeremi Gorman et Peter Naylor vont rejoindre le groupe Netflix. Jusqu'à présent, c'était respectivement la directrice commerciale et le vice-président des ventes pour l'Amérique de Snap Inc. qui est la maison-mère de Snapchat.

Au sein du groupe de Los Gatos, ces deux hauts responsables en partance de Snap occuperont les postes de présidente de la publicité mondiale et de vice-président des ventes publicitaires. Ce seront donc des responsables de la nouvelle stratégie de Netflix avec son abonnement moins cher financé par la publicité.

En avril dernier, Netflix a annoncé l'arrivée prochaine de ce type d'abonnement en plus des forfaits sans publicité déjà existants. Ultérieurement, le leader mondial de la SVOD a indiqué que la gestion de la vente d'espaces publicitaires sur sa plateforme est confiée à Microsoft.

Pour le reste, aucune autre décision n'a été prise de manière définitive. Les informations obtenues de sources proches du dossier sont ainsi susceptibles d'évoluer. Récemment, Bloomberg a par exemple évoqué un prix compris entre 7 $ et 9 $ par mois aux États-Unis pour l'abonnement Netflix avec publicité.

Avec des tailles dans les effectifs

Selon The Verge, les départs de Jeremi Gorman et Peter Naylor de Snap ont lieu alors que le groupe derrière Snapchat - qui est en proie à des difficultés - prévoit de supprimer environ 20 % de ses effectifs. Des suppressions de postes qui toucheraient ainsi de l'ordre de 1 200 employés.

De son côté, Netflix a lui-même été contraint de tailler dans ses effectifs avec plusieurs centaines de salariés concernés. Le succès escompté de son futur abonnement avec publicité n'en devient que plus important. Snap mise pour sa part sur l'abonnement payant Snapchat+.