Netflix avec publicité : le prix et les modalités se précisent

L'abonnement moins cher de Netflix avec de la publicité se dévoile petit à petit via diverses sources, même si le groupe de Los Gatos communique officiellement peu sur le sujet. Il faut dire que des négociations restent en cours.

En avril dernier, Netflix a annoncé l'introduction à venir d'un tel abonnement avec financement par la publicité, et en plus des forfaits sans pub déjà existants. Mi-juillet, Netflix a indiqué que la gestion de la vente d'espaces publicitaires sur sa plateforme de SVOD est confiée à Microsoft.

Selon Bloomberg, l'abonnement avec publicité devrait coûter entre 7 et 9 dollars par mois aux États-Unis où les forfaits Essentiel, Standard et Premium sont respectivement à 9,99 $, 15,49 $ et 19,99 $ par mois (8,99 €, 13,49 € et 17,99 € par mois en France). Reste à savoir si ces forfaits n'ont pas vocation à évoluer...

Vers 4 minutes de publicité par heure

Par heure de visionnage, il s'agirait de 4 minutes de spots publicitaires s'affichant avant et pendant des programmes. La publicité ciblée serait limitée et Netflix souhaite s'assurer que de mêmes publicités ne se répètent pas continuellement.

Dans un premier temps, une exception serait faite avec les programmes à destination des enfants, de même que pour certains films originaux qui seraient diffusés sans publicité. Sachant que le catalogue sera sans doute plus restreint et a priori sans possibilité de téléchargement sur mobile. Le déploiement aurait lieu d'ici la fin de l'année pour une demi-douzaine de marchés, et à plus grande échelle début 2023.

L'abonnement avec publicité doit permettre à Netflix d'attirer de nouveaux abonnés soucieux de la question du prix, tout en proposant une option moins onéreuse à ceux tentés par une annulation de leur abonnement.