Netflix : un budget de 20 milliards de dollars pour du contenu exclusif en 2020

Netflix ne compte ainsi pas laisser de marge aux plateformes concurrentes : le service a bien compris que l'étendue de son catalogue de titre était un argument de taille pour séduire les abonnés, et l'ajout de toujours plus de contenu permet de continuer à recruter.

Face à un service Apple TV+ en manque de contenu, Netflix va investir 20 milliards de dollars cette année pour s'offrir du contenu exclusif et original. Un montant 5 fois plus élevé qu'en 2015, mais qui s'explique par l'installation de la marque partout dans le monde et l'achat de franchises onéreuses comme The Witcher ainsi que la réalisation de films misant sur des castings prestigieux.

L'année passée, Netflix a sorti 371 séries et films originaux, soit 40% de plus qu'en 2018. Et si parfois on peut reprocher à Netflix de miser sur la quantité plutôt que la qualité, on peut également féliciter la marque pour quelques pépites.

Cela n'empêche pas Netflix d'annuler certaines séries après une seule et unique saison en laissant les fans pour compte... Reste que la plateforme ne devrait pas manquer de nouveautés cette année et ses 167 millions d'abonnés ne devraient pas s'en plaindre.