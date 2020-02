Netflix passe au codec open source AV1 pour des contenus plus beaux sur Android

C'est sur son blog officiel que Netflix a annoncé l'arrivée prochaine de la prise en charge du codec libre de droits AV1 au sein de l'écosystème Android.

Ce nouveau codec open source devrait permettre de profiter d'une meilleure qualité d'image, mais il s'agirait également pour Netflix de réaliser quelques économies au passage.

Netflix indique que le codec AV1 offre une compression améliorée de 20% par rapport au codec VP9 actuellement utilisé. Certains contenus sont déjà encodés en AV1 et proposés aux utilisateurs souhaitant réduire l'utilisation de leur bande passante via l'économiseur de données. Mais AV1 devrait concerner toutes les plateformes et contenus à l'avenir.

La plateforme de SVOD explique également que le choix d'un codec Open Source devrait se montrer profitable au plus grand nombre. Il serait ainsi question de faire profiter des améliorations et contributions des développeurs de la communauté à chacun.

Le décodeur Dav1d decoder utilisé pour AV1 a été optimisé par Netflix afin de gérer les couleurs 10 bits. Pour profiter des flux en AV1, il suffit de télécharger la dernière version de l'application Nertflix.