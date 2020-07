Netflix arrête de facturer les comptes longuement inactifs

Netflix avait déjà évoqué le désabonnement de comptes inactifs. Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre, le service de vidéo à la demande par abonnement a apporté des précisions aux investisseurs.

" Un très faible pourcentage de nos membres n'ont rien regardé depuis deux ans et bien que nous permettions aux utilisateurs de résilier leur abonnement en quelque clics, ils n'ont pas profité de cette possibilité. "

Netflix indique ainsi avoir décidé de ne plus facturer les abonnés se trouvant dans ce cas de figure, et ajoute que la mesure sera également applicable ultérieurement pour les membres se trouvant dans la même situation.

" Comme tous nos anciens membres, ils peuvent facilement recommencer à s'abonner à l'avenir. " D'après Netflix, la mesure a entraîné une légère baisse de ses revenus, mais elle est justifiée selon le service de SVOD américain.

" Nous pensons que les politiques en faveur des consommateurs comme cela est la bonne chose à faire et les avantages à long terme l'emporteront sur les coûts à court terme. " Pour Netflix, sa pause automatique sur la facturation après une longue période d'inactivité devrait être la norme des principaux services, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux.

Du point de vue du consommateur, c'est un souhait qui ne peut être que bien accueilli. Du point de vue des investisseurs…