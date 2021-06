Netflix confirme développer deux séries sur Far Cry et une sur Splinter Cell

Netflix continue de souhaiter exploiter l'univers du jeu vidéo pour proposer des adaptations en séries. Après The Witcher, Netflix annonce ainsi travailler sur la réalisation de trois nouvelles séries : deux inspirées de la licence Far Cry et une exploitant l'univers de Tom Clancy's Splinter Cell.

Concernent les séries Far Cry, il s'agira de deux séries animées. La première se focalisera sur l'adaptation du premier Far Cry sorti en 2004. La seconde série s'inspirera de Far Cry 3 Blood Dragon sorti en 2013 et sera baptisée Captain Laserhawk : A Blood Dragon Remix, un teaser a déjà été partagé.

La série sur Splinter Cell devrait se focaliser sur Sam Fisher, l'agent d'Echelon 2. L'écriture a été confiée à Derek Kolstad qui a déjà eu la charge de la saga John Wick.

Aucune date de sortie n'a été communiquée pour aucune des séries évoquées. Il faudra attendre quelques mois pour en apprendre davantage et notamment concernant le casting de la série Splinter Cell.