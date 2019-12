Netflix devient la 5e chaine de France en termes d'audience

Le rouleau compresseur américain Netflix s'impose un peu partout à travers le monde, y compris en France. Désormais, la plateforme de SVOD représente plus d'audience que la majorité des chaines de télévision.

Selon le dernier observatoire de la vidéo à la demande commandé par le CNC, le centre national du cinéma et de l'image animée, la plateforme Netflix aurait désormais plus d'audience que les chaines TMC, C8 et W9 en France.

Au total Netflix aurait canalisé 3,5 millions de spectateurs par jour sur l'année, devenant ainsi la 5e "chaîne" de télévision en France ex aequo avec France 5.

La plateforme est reine de la SVOD dans l'hexagone, devant Amazon Prime qui affiche une progression fulgurante, portée par une installation plus large de son service auprès des téléviseurs connectés et autres écrans. Le CNC note également une différence entre les profils des abonnés Netflix et Amazon Prime : la tranche d'âge majoritaire chez Netflix est 15-24 ans contre 25-34 ans pour Amazon Prime.

Actuellement, Netflix reste la plateforme la plus fournie en termes de contenus avec plus de 4000 films contre 1323 pour Amazon Prime (en France).