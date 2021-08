Netflix : son calendrier de films inédits dévoilé jusqu'à Noël

Une quarantaine de nouveaux films est ainsi prévue par Netflix avant la fin de l'année. Et tout le monde y trouvera son compte avec des westerns, des drames, des superproductions explosives, des films d'animation, des comédies musicales, etc.

Pour le mois de septembre, le film Worth, drame avec Michael Keaton sur le 11 septembre, sera diffusé le 9 septembre pour commémorer le 20e anniversaire de l'attentat contre le World Trade Center. Dans un genre totalement à l'opposé, le 24, Netflix proposera le dessin animé Mon Petit Poney : Nouvelle Génération.

Passons au mois d'octobre, avec la comédie musicale Diana, qui sortira le 1er du mois. Ensuite la comédie Army of Thieves, un spin-off de Army of The Dead de Zack Snyder. Le film est prévu pour Halloween. Il est centré sur Ludwig Dieter, perceur de coffres présent aussi dans le film Army of The Dead.

Red Notice sortira le 12 novembre avec Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson. Une comédie d'action réalisée par Rawson Marshall Thurber. Le 19 novembre, le premier film réalisé par Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Tick, Tick... Boom!

Finissons avec le mois de décembre, mois de prédilection pour sortir des films. Comme Le Pouvoir du Chien, film de Jane Campion avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst. Le film ouvrira le bal le 1er décembre. Le 10 du mois sortira le film The Unforgivable avec Sandra Bullock. Pour finir, vous trouverez La main de dieu, film semi-autobiographique de Paolo Sorrentino, qui sortira le 15 décembre.

Rappelons que Netflix vient d'augmenter le tarif de ses abonnements.