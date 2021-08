Netflix augmente tous ses prix en France

Même le forfait Essentiel n'y échappe pas. Netflix augmente les prix de ses trois forfaits Essentiel, Standard et Premium en France.

Il y a parfois quelques expérimentations, mais Le Journal du Net rapporte que Netflix augmente aujourd'hui ses prix en France et cela concerne l'ensemble des forfaits proposés par le populaire service de vidéo à la demande par abonnement.

" Regardez Netflix sur votre smartphone, tablette, Smart TV, ordinateur ou appareil de streaming, le tout pour un tarif mensuel fixe. Les forfaits vont de 8,99 € à 17,99 € par mois. Pas de contrat ni de frais supplémentaires ", peut-on lire dans une FAQ sur le site Netflix.

Les forfaits Essentiel (qualité SD ; un seul écran à la fois), Standard (HD ; deux écrans en simultané) et Premium (UHD ; quatre écrans en simultané) passent respectivement à 8,99 €, 13,49 € et 17,99 € par mois. Ils étaient auparavant à 7,99 €, 11,99 € et 15,99 € par mois.

Une troisième hausse en France

Depuis l'arrivée de Netflix en France en 2014, ses tarifs avaient déjà connu deux hausses, mais sans toucher le forfait de base jusqu'à présent. Lors de la dernière hausse mi-2019, Netflix avait justifié des " améliorations constantes apportées à l'expérience utilisateur " et " d'importants investissements dans les contenus de qualité. "

Avec la publication de ses résultats pour le deuxième trimestre 2021, Netflix a revendiqué plus de 209 millions d'abonnés payants dans le monde. Le groupe avait par ailleurs officialisé son arrivée dans le jeu vidéo avec une offre d'abord orientée mobile qui fera partie intégrante de son catalogue de contenus, et… sans surcoût pour l'abonnement.

Généralement, une hausse des prix prend effet quelques semaines après son introduction pour les utilisateurs déjà abonnés à Netflix.