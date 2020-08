Netflix met du contenu en consultation gratuite (sans être abonné)

Sans besoin de créer un compte Netflix, le service de SVOD propose de regarder en ligne une sélection de ses séries et films.

" Regardez nos séries et films préférés gratuitement. " C'est ce que propose Netflix dans le cadre d'une sorte d'opération découverte. Sans nul besoin d'une inscription, le service de SVOD met en consultation gratuite une dizaine de contenus piochés parmi ses films et séries originaux.

Au programme, les premiers épisodes des séries Stranger Things, Élite, Dans Leur Regard, Love is Blind, Grace et Frankie, Baby Boss : Les Affaires Reprennent, les films Murder Mystery, Bird Box et Les Deux Papes, ainsi que le documentaire Notre Planète.

La consultation peut se faire sur netflix.com/watch-free depuis le navigateur web avec un ordinateur ou un appareil Android. Il est par contre précisé que les navigateurs iOS ne sont pas pris en charge.

" Netflix propose une sélection de séries TV et de films à regarder gratuitement afin de vous faire découvrir un aperçu de notre catalogue. " L'idée est évidemment de séduire de potentiels futurs abonnés.

Netflix a pour habitude de tester tout un tas de formules visant à attirer de nouveaux abonnés et a longtemps pratiqué le mois d'essai gratuit.

Du contenu en consultation gratuite en ligne n'est en outre pas une nouveauté. Cela a par exemple déjà été expérimenté temporairement en France avec le premier long-métrage d'animation de Netflix (La Légende de Klaus).