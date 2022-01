Netflix : nouvelle hausse des prix outre-Atlantique

Leader du secteur, le service de vidéo à la demande par abonnement Netflix procède à une nouvelle augmentation de ses prix pour deux de ses marchés les plus matures.

Aux États-Unis et au Canada, Netflix a décidé d'augmenter une nouvelle fois les prix de ses abonnements après des hausses en janvier 2019 et en octobre 2020.

Aux USA, les forfaits Basic (qualité SD ; un seul écran à la fois), Standard (HD ; deux écrans en simultané) et Premium (UHD ; quatre écrans en simultané) passent respectivement à 9,99 $, 15,49 $ et 19,99 $ par mois. Ils étaient auparavant à 8,99 $, 13,99 $ et 17,99 $.

Au Canada, la hausse tarifaire concerne le forfait Standard à 16,49 $ (dollars canadiens) et Premium à 20,99 $ au lieu de 14,99 $ et 18,99 $. Le forfait Basic reste à 9,99 $.

Comme à chaque fois, Netflix justifie l'augmentation des prix par des améliorations apportées à l'expérience utilisateur et par des investissements dans les contenus. " Nous mettons à jour nos prix afin de pouvoir continuer à offrir une grande variété d'options de divertissement de qualité. […] Nous offrons une gamme de forfaits pour que les abonnés puissent choisir un prix qui convient à leur budget. "

Pas de changement en France

En France, la dernière augmentation des prix des forfaits de Netflix remonte à l'été 2021. Les forfaits Basic, Standard et Premium sont passés de 7,99 €, 11,99 € et 15,99 € par mois à 8,99 €, 13,49 € et 17,99 € par mois.

Il s'agissait de la troisième hausse en France après l'arrivée de Netflix en 2014. À quand la quatrième ?