Le Netflix du jeu vidéo est officialisé avec un lancement sur mobile

Le géant américain de la SVOD confirme son arrivée prochaine dans le jeu vidéo. Sans surcoût pour l'abonnement et sans autre forme de monétisation, et d'abord sur mobile avant davantage.

Après les fuites et rumeurs, la plateforme de streaming vidéo Netflix confirme officiellement son intention d'étendre son offre au domaine du jeu vidéo, sans toutefois en préciser la forme exacte à ce stade et le calendrier. Comme évoqué par Bloomberg, les jeux vidéo seront inclus dans l'abonnement sans surcoût et l'accent sera d'abord mis sur le mobile.

" Nous sommes aux premiers stades de notre expansion dans les jeux, en nous appuyant sur nos efforts antérieurs autour de l'interactivité (par exemple, Black Mirror Bandersnatch) et nos jeux Stranger Things. Nous considérons les jeux comme une nouvelle catégorie de contenu ", écrit Netflix dans une lettre à ses investisseurs.

" Les jeux seront inclus dans l'abonnement Netflix des membres sans coût supplémentaire. […] Dans un premier temps, nous nous concentrerons principalement sur les jeux pour appareils mobiles. […] Nous pensons que le moment est venu d'en savoir plus sur la valeur que nos abonnés accordent aux jeux. "

Le Netflix du jeu vidéo (en AAA dans le futur ?)



Directeur de l'exploitation et des produits chez Netflix, Greg Peters a souligné lors d'une conférence téléphonique sur les derniers résultats trimestriels du groupe que les jeux Netflix n'auront pas de publicité, zapperont les achats intégrés ou autre type de nonétisation et qu'il ne sera pas nécessaire d'acheter des titres individuels. Le… Netflix du jeu vidéo en somme.

Il souligne un effort qui se fera sur plusieurs années. " Nous allons commercer relativement petit, nous apprendrons, nous nous développerons en concentrant nos investissements sur ce qui fonctionne et nous nous améliorerons continuellement en fonction de ce que nos abonnés nous disent. "

Si le mobile sera la cible privilégiée, il ajoute que tous les appareils éligibles à Netflix seront au final des candidats à une certaine forme d'expérience de jeu.

Netflix va expérimenter des jeux vidéo basés sur ses franchises existantes en matière de films et séries, mais évoque également son intention de proposer ultérieurement des jeux dits autonomes (originaux) susceptibles de donner naissance à un film ou une série. De quoi boucler la boucle du divertissement.