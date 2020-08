Netflix lance son option de vitesse de lecture pour tous

Netflix a décidé de déployer, auprès du plus grand nombre, sa fonctionnalité permettant de faire varier la vitesse de lecture des contenus.

C'est une option qui revient de loin : en octobre 2019 Netflix proposait auprès d'une poignée de privilégiés de tester une fonction de vitesse de lecture. L'idée était de permettre de lire les contenus avec une vitesse de X0.5, 0.75, 1.25 ou 1.5.

Immédiatement, l'option était critiquée, notamment par les créateurs de contenu qui estimaient que leur production avait été créée pour être lue à une vitesse donnée et que Netflix n'avait pas à proposer ce type d'option qui influe sur le contenu et la vue de l'artiste et réalisateur.

Pour que l'utilisation de l'option ne soit pas un réflexe systématique, il faudra l'activer à chaque épisode et pour chaque contenu... Notons que cette option est disponible depuis des années sur YouTube sans que cela ne choque personne... Les utilisateurs eux, ont apprécié l'option, qui permet de temporiser l'action, notamment pour les contenus proposés en version originale avec des sous-titres.