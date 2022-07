Partage de compte : Netflix teste l'achat de foyers supplémentaires

Netflix pousse plus en avant ses expérimentations pour atténuer la pratique du partage de compte. Avec cette fois-ci l'achat de foyers supplémentaires en plus du foyer principal.

Dans un billet de blog, Netflix déplore que désormais le partage généralisé des comptes entre les foyers met en péril sa capacité à long terme pour investir dans ses services et les améliorer. Jadis tolérant envers cette pratique, le leader mondial de la SVOD l'est aujourd'hui beaucoup moins. Pression des investisseurs oblige...

Dans ses conditions d'utilisation, Netflix écrit : " Le service Netflix, ainsi que tout contenu regardé via le service, est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer. "

D'après Netflix, le partage de compte concerne tout de même plus de 100 millions de foyers, dont 30 millions aux États-Unis et au Canada. Sachant que Netflix revendique 221,64 millions d'abonnés fin mars et a connu une première perte d'abonnés (-200 000) depuis dix ans.

Des tests en Amérique du Sud

Au Chili, au Costa Rica et au Pérou, Netflix a commencé à tester depuis mars un système de facturation pour des profils supplémentaires ne vivant pas sous le même toit. Il repose ainsi sur la facturation du partage du mot de passe en dehors du foyer.

À partir du mois prochain, Netflix annonce le lancement d'une fonctionnalité alternative d'ajout d'un foyer en Argentine, en République dominicaine, au Salvador, au Guatemala et au Honduras. Indépendamment du type de forfait, chaque compte Netflix comprendra un foyer supplémentaire pour l'accès au service.

Le coût additionnel sera d'environ 2,99 $ par mois. Les abonnés au forfait Essentiel pourront ajouter un foyer supplémentaire, jusqu'à deux foyers supplémentaires pour le forfait Standard et jusqu'à trois foyers supplémentaires pour le forfait Premium.

Netflix indique que le compte d'un abonné a un foyer principal pour l'accès au service sur tous les appareils, ainsi qu'en situation de voyage sur ordinateur portable, tablette ou smartphone. Pour les foyers supplémentaires achetés, ce sera le choix d'ajouter l'accès au service depuis le téléviseur.