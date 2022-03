Netflix veut faire payer pour le partage en dehors du foyer

" Le service Netflix, ainsi que tout contenu regardé via le service, est réservé à un usage uniquement personnel et non commercial et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer ", écrit Netflix dans ses conditions d'utilisation.

Longtemps, le service de vidéo à la demande par abonnement leader du marché a fermé les yeux sur la pratique du partage des comptes entre différentes foyers. Les choses ont commencé à changer avec le ralentissement de la croissance et la pression des investisseurs.

Hormis une hausse des prix des abonnements qui a tendance à se généraliser, Netflix a expérimenté des messages d'avertissement et de vérification du type : " Si vous ne vivez pas avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder. "

Test d'une option payante

Pour le moment au Chili, au Costa Rica et au Pérou, Netflix annonce qu'au cours des prochaines semaines, il sera proposé à des abonnés aux forfaits Standard et Premium de payer un supplément afin d'ajouter deux sous-comptes pour des personnes ne vivant pas dans le même foyer.

Le cas échéant, les sous-comptes auront leur propre profil, des recommandations personnalisées, un identifiant avec mot de passe. Le surcoût sera de 2380 pesos chiliens au Chili (2,98 dollars), 2,99 dollars au Costa Rica et 7,9 sols au Pérou (2,12 dollars). Ce sera ainsi une augmentation de 23 % à 29 % sur le forfait Standard et de 18 % à 23 % sur le forfait Premium.

Avec tous les forfaits, il sera en outre possible de transférer un profil vers un nouveau compte ou un sous-compte supplémentaire pour tous ceux qui bénéficiaient d'un partage de compte. Une mesure dès lors incitative.

" Le partage des comptes entre les foyers a un impact sur notre capacité à investir dans de nouvelles séries et de nouveaux films de qualité pour nos abonnés ", justifie Netflix qui souligne une confusion sur ce qui est autorisé de faire et pas.

La pertinence du test au Chili, Costa Rica et Pérou sera évaluée avant des changements ailleurs dans le monde. Avec des mesures plus contraignantes ?