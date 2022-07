Netflix connaît sa plus grosse perte d'abonnés

Au premier trimestre, Netflix avait connu une baisse historique de son nombre d'abonnés. Une perte de 200 000 abonnés sur les trois premiers mois de l'année, et ce alors que le géant de la SVOD avait anticipé un gain de 2,5 millions d'abonnés.

Sur le deuxième trimestre, Netflix a perdu encore davantage d'abonnés, soit 970 000 pour un total d'abonnés payants qui s'établit à 220,67 millions fin juin. Toutefois, c'est cette fois-ci mieux que prévu. Entre le premier et le deuxième trimestre, Netflix avait en effet tablé sur une perte de 2 millions d'abonnés.

Dans le détail des régions, Netflix a perdu 1,3 million d'abonnés en zone UCAN (USA et Canada) et 770 000 en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). C'est par contre un gain de 10 000 abonnés en zone LATAM (Amérique latine) et de 1,08 million en zone APAC (Asie-Pacifique).

Netflix s'attend à un rebond cet été

Pour le troisième trimestre, Netflix prévoit de retrouver le chemin de la croissance du nombre d'abonnés. Au global, le groupe s'attend ainsi à regagner un million d'abonnés entre juillet et septembre. Avec 221,67 millions d'abonnés payants, ce serait toutefois moins que le nombre d'abonnés fin 2021 (221,84 millions).

Le chiffre d'affaires du groupe de Los Gatos atteint 7,97 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 8,6 % sur un an. Le revenu moyen par abonné progresse de 7 % et le bénéfice net trimestriel dégagé est de 1,44 milliard de dollars (+6,6 %).

Contrairement à la publication des résultats du premier trimestre, la publication des résultats du deuxième trimestre n'a pas entraîné de sanction en Bourse pour Netflix. Le cours de son action est en hausse.