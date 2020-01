Netflix : presque 7 millions d'abonnés en France et 20 contenus en production pour l'hexagone

Reed Hastings, le patron de la plateforme Netflix a récemment accordé une entrevue à nos confrères de l'Express afin d'aborder la situation de la plateforme en France.

Et Netflix se porte plutôt bien dans l'hexagone puisque le service rassemble actuellement plus de 6,7 millions d'abonnés payants, tout en filant allégrement vers les 7 millions.

L'arrivée du service concurrent Disney+ à la fin du mois de mars n'inquiète pas du tout Reed Hastings. Rappelons que selon les derniers chiffres avancés par Mediamétrie, nous serions 14 millions à profiter des programmes de Netflix, faisant du service de SVOD la 5e chaine TV de France.

Netflix a profité de l'occasion pour annoncer que ce sont au moins 20 contenus originaux qui seront produits en France sur le courant de l'année 2020 et qui viendront se greffer aux 24 réalisés au fil des 5 dernières années. Au total, ce sont 100 millions d'euros qui seront investis pour la production de contenus en France en 2020.

La plateforme souhaite ainsi "devenir un producteur français majeur et plus seulement une machine à exporter des contenus hollywoodiens". Dans la liste évoquée, on devrait compter la série "The Eddy" de Famien Chazelle avec Leïla Bekhti et Tahar Rahim, mais aussi la série fantastique "Vampires" avec Oulaya Amamra tandis que côté films, on devrait retrouver "La Terre et le sang" de Julien Leclercq ou encore "Balle perdue" avec Ramzy Bedia et Nicolas Duvauchelle.