Netflix rachète son premier studio de jeu vidéo

Après avoir publiquement dévoilé ses ambitions dans le domaine du jeu vidéo - et d'abord sur mobile - pour intégrer ce type d'offre dans son abonnement, Netflix annonce le rachat de son premier studio de jeu vidéo. Il s'agit de Night School Studio.

Basé à Glendale en Californie aux États-Unis, Night School Studio est à l'origine des jeux Oxenfree, Mr. Robot : 1.51exfiltrati0n et Afterparty.

" Nous sommes inspirés par sa mission audacieuse de mettre la barre plus haut en matière de narration dans les jeux. Son engagement en faveur de l'excellence artistique et son expérience éprouvée en font un partenaire inestimable alors que nous développons ensemble des capacités créatives et un catalogue de jeux Netflix ", écrit Netflix.

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué. Night School Studio déclare que " c'est un honneur surréaliste d'être le premier studio de jeu vidéo à rejoindre Netflix ", et précise par ailleurs qu'il va poursuivre le développement de Oxenfree II.

Le mois dernier, Netflix a débuté un test en Pologne avec deux jeux sur Android basés sur l'univers de sa série Stranger Things.