Netflix engrange plus d'abonnés payants que prévu

À l'échelle mondiale, Netflix fait mieux que prévu dans le recrutement de nouveaux abonnés payants. En dépit d'un ralentissement aux États-Unis et de la concurrence, Netflix se montre serein.

Netflix a bouclé l'année 2019 avec un nombre d'abonnés payants de plus de 167 millions dans le monde. Au quatrième trimestre, ce nombre d'abonnés dans le monde a augmenté de 8,8 millions. Quasiment autant que lors du quatrième trimestre 2018 et plus que les attentes des analystes.

Pour un quatrième trimestre, la progression du nombre d'abonnés payants est record sur les diverses zones géographiques considérées, sauf pour la zone UCAN. Aux USA et au Canada, c'est ainsi un gain de 550 000 abonnés - et 420 000 pour les seuls États-Unis - contre 1,75 million à la même période il y a un an.

Sur le marché US qui est son marché le plus mature et historique, le nombre d'abonnés payants de Netflix atteint 61 millions avec une croissance qui confirme marquer le pas. L'année 2019 y aura notamment été marquée par une perte d'abonnés au deuxième trimestre (-130 000). C'était une première pour Netflix.

Aux États-Unis et au quatrième trimestre, les 420 000 nouveaux abonnés payants sont moins que les 600 000 qui étaient attendus. Si l'impact d'un lancement d'un service de SVOD comme Disney+ et d'Apple TV+ vient à l'esprit, il est pondéré par Netflix.

" Notre faible croissance du nombre d'abonnés en Amérique du Nord est probablement due à nos récents changements de prix et aux lancements de concurrents aux États-Unis. " Pour autant, il est au final toujours question de croissance aux États-Unis, comme le souligne Reed Hastings.

Comme souvent, le patron de Netflix aime à rappeler la concurrence de longue date de YouTube et son accès gratuit financé par la publicité. Il met l'accent sur le potentiel de croissance venu de la télévision linéaire (ou traditionnelle).

Il n'empêche que pour le premier trimestre 2020, Netflix revoit à la baisse sa prévision de croissance du nombre d'abonnés payants en anticipant sur 7 millions de nouveaux abonnés dans le monde (contre 9,6 millions au premier trimestre 2019).