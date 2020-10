Netflix a recruté beaucoup moins d'abonnés après le confinement

D'ici la fin de l'année, Netflix anticipe de franchir le cap des 200 millions d'abonnés payants. Le troisième trimestre a toutefois été marqué par un net recul du nombre de nouveaux abonnés.

Ce recul n'est pas une véritable surprise et il avait été prévu par Netflix, après l'explosion des abonnements en période de confinement. Il est néanmoins de plus grande ampleur que ne l'avait imaginé Netflix.

Au cours de l'été, le service américain de SVOD a enregistré l'arrivée de 2,2 millions de nouveaux abonnés, contre une prévision de 2,5 millions et 6,77 millions il y a un an à la même période. Pendant le premier et deuxième trimestre de l'année, Netflix avait respectivement recruté 15,77 millions et 10,09 millions d'abonnés.



Il n'y a pas de quoi mettre en péril la position de leader de Netflix sur le marché de la SVOD, mais il est aussi indéniable qu'au-delà de l'effet post-confinement, la concurrence est de plus en plus âpre.

Le chiffre d'affaires de Netflix atteint 6,44 milliards de dollars (+22,7 % sur un an) au troisième trimestre et le bénéfice net s'établit à 790 millions de dollars (contre 665 millions de dollars il y a un an).

Sur la question des contenus originaux, Netflix table toujours sur un nombre de lancements " en augmentation d'année en année au cours de chaque trimestre de 2021. "