The Witcher : 76 millions de foyers Netflix… pendant au moins deux minutes

Netflix booste ses audiences et notamment pour sa série " The Witcher. " Mais c'est aussi la méthodologie qui a été modifiée.

Dans le cadre de la publication de ses derniers résultats, Netflix a communiqué des chiffres sur sa nouvelle série " The Witcher " lancée en décembre. Selon le service de SVOD, elle s'annonce comme " la plus grande série de son histoire " pour sa première saison.

Au cours de ses quatre premières semaines de diffusion, cette série de fantasy médiévale de huit épisodes a été visionnée par 76 millions de foyers abonnés à Netflix. Un gros chiffre, mais Netflix a modifié sa méthodologie.

Désormais, le visionnage d'une série ou film est comptabilisé à partir d'au moins 2 minutes de consultation. " Suffisamment long pour indiquer que le choix était intentionnel ", indique Netflix qui ne fait pas mystère que les audiences vont alors augmenter de 35 % en moyenne.

Auparavant, la méthodologie pour un foyer se basait sur le visionnage de 70 % d'un seul épisode d'une série ou d'un film entier.

Netflix s'adonne par ailleurs à un exercice de comparaison vis-à-vis de séries phares des services concurrents Amazon Prime Video, Apple TV+ et Disney+. Il exploite Google Trends et ainsi la fréquence à laquelle des recherches sont saisies dans le moteur de recherche Google.



Entre " The Witcher ", " Jack Ryan " (Amazon), " Morning Show " (Apple TV+) et " The Mandalorian " (Disney+), la palme de la popularité reviendrait dès lors très largement à la série de Netflix. Et s'il existe un biais avec la disponibilité géographique pour le moment réduite de Disney+, Netflix considère qu'une disponibilité mondiale ne changerait pas grand-chose à une telle comparaison.

Pour Netflix, il s'agit surtout de rassurer sur la conservation de son potentiel à attirer du monde.