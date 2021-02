New World : Amazon repousse encore son MMO

Amazon enchaine les revers dans la production de son premier jeu vidéo dans le style MMO : la sortie de New World est de nouveau repoussée.

Annoncé à l'origine pour le mois de mai 2020, New World devait être le tout premier MMO sorti des studios d'Amazon. Malheureusement le développement du projet est plus chaotique que prévu et le titre avait déjà été repoussé de quelques mois pour une sortie en aout 2020... Manque de chance, un deuxième report avait rapidement été annoncé, le titre devant sortir au printemps 2021.

Alors même qu'aucune date précise n'avait été communiquée, il devient évident pour Amazon que le projet ne répond pas aux attentes et qu'une sortie au printemps n'est plus d'actualité. En conséquence New World annoncé pour une sortie fixée au 31 aout 2021.

Selon Amazon, il s'agirait de donner le temps aux développeurs d'apporter les retouches finales au titre... Il faut dire que le jeu a beaucoup évolué depuis ses débuts et a profité d'une refonte quasi complète des systèmes de combats et de crafting.

Le jeu devrait lancer une bêta fermée à compter du 20 juillet 2021.