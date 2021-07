New World : la bêta du jeu est dangereuse pour les RTX3080 et RTX3090

Amazon s'apprête à lancer son jeu baptisé New World, repoussé à plusieurs reprises. Le titre, attendu cet été est actuellement en phase de béta fermée, et pose quelques problèmes de taille à certains joueurs.

Le MMO d'Amazon propose de plonger les joueurs dans un univers fantaisiste sur l'île d'Aeternum. Très attendu du public, la bêta est déjà surpeuplée et les files d'attente avant d'accéder à un serveur affichent parfois plusieurs heures.

Or, c'est justement pendant cette attente que se présente le problème : dans les menus de file d'attente, le GPU des cartes graphiques est particulièrement sollicité, sans aucune raison particulière. Et pour certaines cartes graphiques très puissantes, notamment les RTX 3080 et 3090 des marques EVGA et Gigabyte, cela peut représenter un risque de surchauffe et de dégradation de la carte.

Plusieurs joueurs ont signalé que le titre avait détruit leur carte graphique. Alertés, d'autres utilisateurs de cartes similaires ont rapidement constaté une montée en température anormale de leurs cartes pendant la file d'attente, les obligeant à quitter le jeu.

En attendant qu'Amazon Games n'identifie le problème, il est recommandé de verrouiller le titre à 60 images par seconde pour limiter la surchauffe.