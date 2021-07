NFT : le code source utilisé pour créer le World Wide Web vendu 5,4 millions de dollars

Du 23 juin au 30 juin, Tim Berners-Lee a mis en vente sous la forme d'un NFT (non-fungible token ; jeton non fongible) le code source original utilisé pour créer le World Wide Web.

Ce NFT est composé des fichiers originaux horodatés contenant le code source écrit par le principal inventeur du World Wide Web, une visualisation animée du code, une lettre écrite par Tim Berners-Lee sur le code et son processus de création, un poster numérique du code complet.

Les fichiers représentent près de 9 555 lignes de code avec les implémentations des langages et protocoles à la base du World Wide Web. Le langage HTML (Hypertext Markup Language), le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et le nommage URI (Uniform Resource Identifiers), ainsi que les documents HTML originaux pour l'explication aux premiers utilisateurs.

Le prix de départ était de 1 000 dollars. Le NFT qui emballe les origines du Web a finalement été vendu 5,4 millions de dollars. Avec une technologie de blockchain à l'appui, c'est essentiellement un certificat de propriété numérique et une preuve d'authenticité.

Le montant le plus élevé pour un NFT demeure à 69,3 millions de dollars pour une œuvre d'art numérique - un collage - intitulée " Everydays : The First 5000 Days " de l'artiste Mike Winkelmann alias Beeple.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

La version authentifiée du tout premier tweet du cofondateur et patron de Twitter Jack Dorsey (just setting up my twttr) a été vendue pour 2,9 millions de dollars en tant que NFT.