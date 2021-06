NFT : le code source utilisé pour créer le World Wide Web mis en vente

Principal inventeur du World Wide Web alors qu'il travaillait au Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, Tim Berners-Lee met en vente sa création sous la forme d'un NFT (non-fungible token ; jeton non fongible).

Du 23 au 30 juin, c'est une vente aux enchères qui se fera sous l'égide de la maison Sotheby's et débutera à 1 000 dollars. La somme obtenue sera distribuée auprès de causes et initiatives soutenues par Sir Tim Berners-Lee - lauréat du prix Turing 2016 - et sa femme.

Dans un communiqué de presse (PDF), Sotheby's explique que le NFT est composé de quatre éléments. Les fichiers originaux horodatés contenant le code source écrit par Tim Berners-Lee, une visualisation animée du code, une lettre écrite par Tim Berners-Lee sur le code et son processus de création, un poster numérique du code complet.

Les fichiers représentent près de 9 555 lignes de code avec les implémentations des langages et protocoles inventés par l'informaticien britannique qui sont à la base du World Wide Web. Le langage HTML (Hypertext Markup Language), le protocole HTTP (Hypertext Transfer Protocol) et le nommage URI (Uniform Resource Identifiers), ainsi que les documents HTML originaux pour l'explication aux premiers utilisateurs.

Tim Berners-Lee écrit que le NFT est " le moyen idéal d'emballer les origines du Web. " Pour une œuvre d'art numérique ou un artefact numérique comme qualifié dans le cas présent, un jeton non fongible - qui s'appuie sur une technologie de blockchain (registre numérique) - est souvent assimilé à un certificat de propriété numérique et pour l'authenticité d'un actif numérique.

Il existe un véritable effet de mode dans le domaine des ventes aux enchères, même s'il a désormais tendance à perdre de son ampleur.