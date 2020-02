Nikola Badger : le pickup électrique avec près de 1000 km d'autonomie

En version thermique, les pickups sont des monstres de consommation d'énergie et de pollution. Ils n'en sont pas moins très appréciés en Amérique du Nord et de plus en plus en Europe.

Leur électrification constitue ainsi un symbole pour un marché du véhicule électrique qui commence à s'éveiller sous l'impulsion des pionniers et avec l'arrivée des grands acteurs du secteur automobile.

On voit ainsi émerger de multiples projets de pickup électrique qui promettent de devenir plus respectueux de l'environnement (au moins au niveau des émissions polluantes) et qui pourront tirer pleinement parti des capacités des motorisations électriques en matière de puissance instantanée et de couple surpuissant.

Dans le sillage du Cybertruck de Tesla et autres pickups Rivian, la firme Nikola Motors, qui a misé sur des poids lourds électriques alimentés par une pile à combustible à hydrogène, se met à son tour au pickup électrique avec le modèle Nikola Badger tout juste annoncé.

Et puisque ce type de véhicule permet d'annoncer des chiffres dantesques, le Badger promet une puissance de 906 chevaux et un système combinant batterie électrique de 160 kWh et pile à combustible lui assurant près de 1000 km d'autonomie (ou près de 500 km en électrique pur).

Le véhicule pourra aussi embarquer plus de 3,6 tonnes de charge utile tout en disposant d'une cabine de 5 places. Il disposera également d'une prise fournissant 15 kW pour alimenter des outils embarqués sur son plateau.

Le pickup Nikola Badger fera une première apparition officielle plus tard dans l'année et devrait être commercialisé par la suite à un tarif compris entre 60 000 et 90 000 dollars.