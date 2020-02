Nintendo annonce une nouvelle couleur pour la Switch Lite au Japon, en pleine pénurie

La Switch profite d'un succès retentissant à travers le monde et il semblerait que la Switch Lite suive le même chemin.

Orientée vers le jeu nomade et profitant d'un prix plus attractif que sa grande soeur, la Switch Lite se décline pour l'instant en trois couleurs : gris, jaune et turquoise.

Et prochainement, il faudra aussi compter sur la couleur Corail qui sera proposée en précommande uniquement au Japon dans un premier temps et à partir du 7 mars. La situation est assez délicate puisque la Switch souffre déjà de pénurie au Japon suite aux problèmes d'approvisionnement depuis la Chine.

L'épidémie de Coronavirus a entrainé l'arrêt des principales chaines de production liées à la Switch, et on annonce déjà des ruptures se stock à prévoir autour du mois d'avril pour l'Amérique du nord et peut-être également en Europe. Le Japon, qui représente le marché le plus dynamique pour Nintendo quant à lui est déjà touché par la pénurie, et la situation pourrait mettre plusieurs semaines à s'arranger.