Covid-19 : l'épidémie va entraîner une pénurie de Nintendo Switch

Depuis le dépassement du seuil épidémique du virus Covid-19, le gouvernement chinois a reporté la reprise des activités dans tout le pays, profitant des congés du festival du printemps pour éviter aux foules de se réunir dans les zones et villes principales de Chine.

Cela fait plusieurs semaines que la Chine est quasiment à l'arrêt, et si cela a déjà des conséquences sur le marché mondial, le jeu vidéo est désormais touché également.

Selon Takashi Mochizuki, la Nintendo Switch pourrait ainsi souffrir de pénurie autour du mois d'avril sur le marché nord-américain. Les productions pour février et mars étaient déjà sorties d'usine, mais avec un mois d'arrêt forcé, la production pour avril ne sera pas au rendez-vous.

C'est au Vietnam que Nintendo fait assembler ses Switch, mais la majorité des composants viennent d'usines chinoises qui elles, sont au point mort. Le marché nord-américain étant particulièrement actif pour Nintendo, la marque profite encore de ventes à bon rythme dans le pays, ce qui explique pourquoi elle fonctionne presque en flux tendu.

Notons que la Switch souffre déjà de pénurie au Japon. Nintendo a indiqué faire au mieux dans les conditions actuelles qui s'annoncent à la fois difficiles et imprévisibles. Le Covid-19 a fait plus de 1800 morts et contaminé plus de 70 000 personnes à ce jour, pour moins de 13 000 cas de guérison.