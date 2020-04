Nintendo confirme : 160 000 comptes Nintendo ont été piratés

Si vous tentez de vous connecter à votre compte Nintendo via les identifiants et mots de passe Nintendo Network ID, vous avez sans doute remarqué que cela n'était plus possible : Nintendo a décidé de supprimer cette option, jugée insuffisamment sécurisée. Nitnendo reconnait qu'il était trop difficile de créer un mot de passe complexe avec le clavier virtuel du service, entrainant des défauts de sécurité chez les utilisateurs.

Nintendo a par ailleurs confirmé qu'un groupe de hackers s'était emparé des données d'environ 160 000 comptes de joueurs contenant pseudos, adresses email, dates de naissance... Aucune donnée bancaire n'a directement été impactée, mais les comptes PayPal liés aux comptes restent exploitables... C'est ainsi que certains joueurs ont constaté des achats frauduleux sur l'eShop Nintendo.

La marque n'avait communiqué qu'auprès des utilisateurs japonais dans un premier temps... Finalement, c'est toute la communauté de joueurs qui est impactée. La marque va réinitialiser les mots de passe de tous les comptes concernés par le piratage et s'engage à rembourser les achats réalisés de manière frauduleuse.

Nintendo recommande de préférer l'identification en deux étapes pour se connecter à ses services en ligne et boutiques.