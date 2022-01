Nintendo corrige enfin l'émulateur N64 de son Switch Online

Il aura fallu attendre ce vendredi et l'arrivée de Banjo-Kazooie pour que Nintendo corrige enfin les problèmes rencontrés sur l'émulateur N64 proposé dans le pack additionnel (payant rappelons le) de son service Switch Online.

Depuis son lancement, l'émulateur rencontrait de nombreux bugs : entre les problèmes d'affichage, latence importante dans les commandes ou jeux plus lents et moins bien émulés qu'ils ne l'étaient pourtant sur Wii U.

Le son était parfois également saccadé ou complètement décalé de l'action, et les joueurs ont rapidement partagé leur mécontentement auprès de Nintendo qui a assuré prendre les problèmes au sérieux, sans toutefois proposer d'amélioration depuis tout ce temps.

Finalement depuis ce Week-End, l'émulateur a connu quelques correctifs et devient bien plus agréable. Des améliorations notables ont été constatées sur The Legend of Zelda : Ocarnia of Time, le titre qui présentait le plus de problèmes jusqu'ici.

Malgré tout, quelques problèmes subsistent comme sur Paper Mario qui a tendance à crasher sans raison particulière ou certains effets dans d'autres jeux qui ne sont pas pris en compte par l'émulateur.

Nintendo devrait progressivement réussir à corriger le tir pour proposer un émulateur parfait. Ces améliorations pourraient arriver au fil des nouveaux jeux : 38 titres sont prévus sur l'émulateur cette année.