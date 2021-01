Nintendo : les jeux de l'eShop sont désormais vendus à 1,99$ minimum

Nintendo vient d'opérer quelques changements sur son marché applicatif en ligne, l'eShop accessible depuis ses consoles de jeux et notamment la Switch.

La boutique virtuelle de Nintendo grossit à vue d'oeil depuis l'arrivée sur le marché de la Switch, il faut dire que la console est particulièrement populaire et qu'elle attire les joueurs. Les développeurs sont ainsi plus enclins à travailler sur la plateforme, surtout si elle peut se montrer rentable pour eux. Mais cela entraine également quelques pratiques contestables et effets pervers.

Ainsi, nombre de studios et développeurs peu scrupuleux jouent à un petit jeu loin d'être honnêtes avec les clients de l'eShop. Ils affichent des productions médiocres et très limitées à des prix élevés soumis à de très fortes réductions, souvent 0,99$. Les joueurs voient ainsi un titre à plus de 49$ bradé à 0,99$ et pensent alors faire une bonne affaire sur un titre AAA... cela entraine un boost des ventes et propulse le titre dans le classement des meilleures ventes, permettant d'entretenir le système de façon perverse, puisque les joueurs se retrouvent avec un jeu basique, souvent peu intéressant, voire non terminé et rempli de bugs.

Nintendo a donc pris une première mesure en imposant un prix de vente minimum sur l'eShop qui passe désormais à 1,99$. Pas certain que la mesure permette d'enrayer le phénomène, mais Nintendo assure officier en coulisse pour mettre un terme à ce petit manège désagréable.