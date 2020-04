Nintendo lance une application mobile pour centraliser boutique et données du joueur

Nintendo semble de plus en plus intéressée par les applications mobiles, et en marge des jeux, la marque a récemment lancé une appli compagnon pour la Switch.

Nintendo vient ainsi de lancer, au Japon pour l'instant, une application mobile baptisée "My Nintendo" qui regroupe un ensemble de services autour de l'écosystème de la marque et notamment de la Switch.

L'application propose ainsi d'accéder non seulement au programme de récompenses My Nintendo mais également de procéder à des achats de titres, à accéder à ses records ou informations, de suivre les dernières nouvelles concernant les titres sur Switch et même d'accéder aux fameux Nintendo Direct.

Les utilisateurs n'ont ainsi plus besoin d'allumer leur Switch pour accéder à la boutique nintendo : l'application propose de parcourir les contenus et facilite ainsi les achats, qui se retrouveront associés au compte utilisateur et accessibles sur la console.