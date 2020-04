Nintendo : non, il ne faut pas nettoyer sa Switch et ses Joy-Con au gel hydroalcoolique

Depuis le début de l'épidémie de Coronavirus l'année dernière, les particuliers se sont jetés sur le gel hydroalcoolique afin de pouvoir se désinfecter les mains avec plus d'efficacité, mais certains usent également de la solution pour désinfecter une grande partie de leurs accessoires.

Certains joueurs ont récemment contacté Nintendo pour savoir s'ils pouvaient ou non nettoyer leur Switch et leurs Joy-Con avec du gel hydroalcoolique... Et la réponse est NON. Nintendo évoque les risques de détériorer les plastiques avec l'alcool, avec à la clé des déformations ou décolorations.

Nintendo souhaite aller plus loin et prévenir plutôt que d'avoir à gérer une foule d'accessoires auprès de son SAV et précise ainsi que même les solutions non alcooliques ne sont pas recommandées puisqu'elles peuvent "endommager les pièces plastiques" selon leur composition.

La marque recommande donc le nettoyage basique à l'aide d'un chiffon doux et sec. Dans tous les cas, il existe des produits désinfectants que l'on peut appliquer sans excès sur les accessoires, à condition de les essuyer rapidement en évitant qu'ils ne pénètrent dans le plastique.

Le discours de Nintendo va à l'opposée de celui d'Apple qui recommande de nettoyer son iPhone ou iPad avec des lingettes nettoyantes à base d'alcool isopropylique.