Nintendo : pas de nouvelle génération de Switch avant plusieurs années

Alors que Sony et Microsoft ont lancé sur le marché leurs consoles de nouvelle génération, non sans quelques difficultés, beaucoup voient là le signe pour Nintendo de lancer une version révisée et dopée de sa Switch.

Les rumeurs se bousculent ainsi pour évoquer une "Switch Pro" ou "Super Switch" avec un processeur plus puissant et un meilleur écran pour lui permettre de proposer des titres dans une meilleure définition d'image...

Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo a ainsi tenu à répondre à ces rumeurs lors d'une interview accordée au journal Nikkei.

Furukawa rappelle ainsi que la Switch va entrer dans sa 5e année d'exploitation et qu'à ce titre, l'objectif principal de Nintendo reste de continuer à proposer des jeux qui séduiront les acheteurs de la première heure tout comme ceux qui ont découvert la Switch avec Animal Crossing l'année dernière. De nouveaux titres devraient prochainement sortir au sein des grosses franchises de la marque comme Metroid ou Zelda.

Selon le président de Nintendo, nous ne sommes actuellement qu'à la moitié du cycle de vie de la Switch et en conséquence, il n'est pas raisonnable d'évoquer ou de penser même à la sortie d'une nouvelle génération de machines avant au moins 3 ans.

Une façon de désamorcer les rumeurs actuelles, pour autant, le président évoque bien le terme de "nouvelle génération" et non de "nouvelle Switch". On peut donc bel et bien continuer à espérer voir une Switch légèrement tirée vers le haut par un nouveau processeur et un nouvel écran ou dock.

Reste que l'exercice est délicat : Nintendo doit positionner le curseur avec précision pour éviter de s'attirer les foudres des acheteurs de la première heure tout en proposant une machine séduisante pour les technophiles.