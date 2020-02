Nintendo : la sortie des Xbox X Series et PS5 n'impactera pas la Switch

Lors d'une réunion avec ses investisseurs, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo a tenu à rassurer : l'arrivée prochaine des PlayStation 5 et Xbox Series X ne représente pas un danger pour la Switch.

Il faut dire que la Switch profite toujours d'un engouement particulier de la part des joueurs : les ventes dépassent les attentes les plus optimistes de Nintendo. Certains actionnaires s'inquiètent toutefois de l'arrivée des PS5 et Xbox Series X, qui pourraient freiner la croissance de Nintendo.

Mais pour Shuntaro Furukawa, "les produits des autres entreprises ne devraient pas avoir d'impact significatif sur nos activités". La situation est assez particulière concernant la Switch : selon un sondage, 40% des possesseurs de Switch disposent également d'une PS4 ou d'une Xbox One.

La Switch surfe, comme toutes les consoles de Nintendo, sur une vague bien différente que celle des PlayStation et Xbox. Concrètement, Nintendo a fait en sorte, depuis plusieurs années, de se mettre en dehors de toute concurrence directe avec Sony et Microsoft et ses consoles profitent ainsi d'un classement à part. La Switch est une console hybride, ce qui la rend unique, mais tout son environnement est également particulier. Nintendo ne cherche ainsi pas à adapter le moindre titre populaire sur sa machine mais préfère développer des exclusivités et miser avant tout sur le gameplay que sur la débauche graphique.

En conséquence, la Switch devrait continuer à se présenter comme une solution de complément ou à part, même avec la sortie des nouvelles consoles de salon. Et Nintendo pense pouvoir faire durer sa Switch bien plus longtemps que n'importe quelle console de salon ou autres consoles de sa propre production.