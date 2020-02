Nintendo Switch Pro : Ecran OLED, batterie plus grande, 1080P mais pas de révolution

Après la Switch Lite en septembre dernier, Nintendo pourrait préparer une Switch Pro ou Premium, permettant ainsi d'élargir son catalogue de produits et de positionner la Switch actuelle comme un nouveau standard.

Les rumeurs vont bon train concernant la supposée version Pro de la machine et jusqu'ici, toutes s'accordaient à évoquer une puissance accrue. Sauf qu'à réfléchir à la situation, il n'est clairement pas dans l'intérêt de Nintendo de segmenter son propre marché, sous peine de s'attirer les foudres des joueurs.

Selon les dernières informations, il ne serait donc plus question de gérer la 4K, mais bel et bien de profiter d'une nouvelle puce créée spécialement avec le concours de Nvidia. Les principales améliorations pourraient se focaliser sur la bascule vers un écran OLED qui rendrait la machine plus lisible à l'extérieur y compris en plein soleil. Cela permettrait également d'économiser la batterie de la console.

Si la 4K ne sera pas de la partie, on devrait toutefois profiter de l'arrivée de la HD 1080P et de l'antialiasing, voire du Ray Tracing et des jeux à 60 FPS. Des améliorations qui pourraient ainsi simplement correspondre à des options dans les jeux, et pas à une véritable refonte des titres. On évoque également une nouvelle batterie plus endurante, avec une sortie qui pourrait intervenir d'ici la fin de l'année 2020, juste avant les fêtes.