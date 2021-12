Nintendo : vers une pénurie de consoles Switch ces prochains mois

Tandis que les consoles de dernière génération restent difficiles à acquérir à cause du manque de composants, la Nintendo Switch a profité de sa conception utilisant des puces faisant appel à des noeuds de gravure plus anciens et matures pour conserver un large niveau de disponibilité.

L'engouement particulier initié avec les confinements en 2020 a dopé ses ventes tout au long de 2020 et s'est poursuivi sur 2021 à bon rythme, avec une relance grâce à l'arrivée de la Switch OLED.

Cette belle mécanique pourrait toutefois se gripper ces prochains mois en rattrapée par la crise des semiconducteurs et les difficultés logistiques liées à la nouvelle vague pandémique.

Le président de Nintendo Japon Shuntaro Furukawa aurait ainsi indiqué que les stocks de consoles Switch seront faibles sur le début de l'année 2022.

Au mois de novembre déjà, la presse nippone évoquait des difficultés de production faute de composants et un objectif de volume abaissé à 24 millions de consoles sur l'exercice fiscal en cours (qui se terminera fin mars 2022).

Le secteur des semiconducteurs devrait rester affecté par les pénuries de composants tout au long de 2022, selon bon nombre d'observateurs et d'entreprises impliquées (et souvent impactées), même si l'on trouve quelques signes d'espoir pour la fin de l'année prochaine.